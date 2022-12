Pomysł rządu może wiele zmienić. Oszczędzanie z dużym znakiem zapytania

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec pierwszego półrocza tego roku domy maklerskie prowadziły ponad 146 tys. kont IKE i IKZE . W tym okresie przybyło ich ponad 14 tys., co daje szansę na to, że ten rok będzie równie dobry pod kątem zainteresowania tą formą inwestowania.

Jednak to nic pewnego. Coroczny czas żniw dla biur maklerskich może w tym roku nie być tak owocny jak zazwyczaj. Przyczyną są spadki na warszawskiej giełdzie i to, że rząd planuje wycofać podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki, do kwoty 10 tys. zł, co obniża atrakcyjność IKE , z którego zyski były zwolnione z tej formy opodatkowania.

IKE a podatek Belki – czy zmiany sprawią, że Polacy nie będą inwestować na IKE?

Dzięki temu długoterminowe zyski mogły być wyższe niż w przypadku lokat czy obligacji, od zarobku na których, trzeba było oddać państwu 19 proc. Mówi się jednak o tym, że rząd planuje zrezygnować z pobierania podatku Belki dla rocznych zysków kapitałowych do kwoty 10 tys. zł. Biorąc pod uwagę fakt, że IKE zostało stworzone do długoterminowego oszczędzania na emeryturę, natomiast na lokatach czy obligacjach można osiągnąć zyski w dużo krótszym okresie i są to zupełnie inne produkty, to nie powinno to wpłynąć na zainteresowanie IKE klientów, nawet gdy rząd rzeczywiście znowelizuje podatek Belki.