Podwyżka o 100 proc. Podniosą opłaty. Wielu Polaków zapłaci więcej za usługi prawne

Resort uzasadnia zmiany, powołując się na wynikające z danych GUS wskaźniki dotyczące inflacji oraz wzrostu pensji w ostatnich latach. Minimalne wynagrodzenie wzrosło z 1750 zł w 2015 r. do 4300 zł w 2024 r. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło natomiast z blisko 3900 zł w 2015 roku do ponad 7150 zł w 2023 r.

Opłaty za usługi prawne w górę. Jakie będą nowe stawki

Zmiany dotkną m.in. rodziców walczących o alimenty, seniorów zmagających się z ZUS oraz osoby ubiegające się o spadki. Przykładowo, opłata za stwierdzenie nabycia spadku wzrośnie z 120 zł do 240 zł, a za skargi na czynności komornika z 80 zł do 160 zł. Nowe stawki będą obowiązywać nie tylko w nowych sprawach, ale także w tych już toczących się. Oznacza to, że rodzice, emeryci i inni obywatele będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, gdy tylko zmiany opłat wejdą w życie.