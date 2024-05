Rząd chce odwrócić rewolucję PiS. Szansa na wyższe emerytury dla nielicznych

Rząd chce cofnąć dezubekizację

Ci, którym Wiceszef MSWiA poinformował również, że Zakład Emerytalno-Rentowy resortu wdrożył procedurę dotyczącą wnoszenia apelacji i skarg kasacyjnych od wyroków wydanych na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. Jak wskazał Szczepański, 12 marca minister ustanowił pełnomocnika ds. postępowań administracyjnych, który ma załatwiać w imieniu szefa MSWiA sprawy dotyczące wyłączenia stosowania przepisów obniżających emerytury i renty wobec osób pełniących służbę "na rzecz totalitarnego państwa" w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Tysiące postępowań sądowych, miliardy złotych na wyrównania

Kontrowersje wokół ustawy dezubekizacyjnej

Ustawa dezubekizacyjna od początku budziła wiele kontrowersji. Prawo i Sprawiedliwość, broniąc uchwalonej w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy regulacji, wskazywało na skandalicznie wysokie emerytury części funkcjonariuszy, sięgające nawet 18 tys. zł. Z kolei według Lewicy, wielu osobom świadczenia obniżono do poziomu 800 zł, a tak wysokie emerytury, o których mówiło PiS, były nieliczne.

Przywrócenie odebranych praw emerytalnych funkcjonariuszom służb PRL znalazło się w umowie koalicyjnej obecnego rządu. Jak wynika z informacji przekazanych przez wiceministra Szczepańskiego, resort spraw wewnętrznych analizuje obecnie przepisy ustawy dezubekizacyjnej, co może oznaczać, że planowane są dalsze działania w tej sprawie.

Kogo dotyczy ustawa?

Wąsik wyjaśniał też, że w przypadku decyzji o obniżeniu świadczenia wskazanie okresów służby na rzecz totalitarnego państwa należy do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN), który na wniosek organu emerytalnego, sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych. "Dokument ten jest równoważny z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy służb" - pisał wiceminister.

Wskazał jednocześnie, że organ emerytalny jest związany treścią wystawionej przez IPN informacji o przebiegu służby danego funkcjonariusza. "Od decyzji organu emerytalnego, ponownie ustalającej wysokość świadczenia, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu" - pisał.

Wąsik zdradził też, jak wielu osób dotyczy problem. "Do września 2017 r. organ emerytalny wydał 56 544 decyzje o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowo w okresie od października 2017 r. do maja 2023 r. organ emerytalny wydał 1406 decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej" - pisał w październiku 2023 roku. 25,5 tys. odwołało się do Sądu Okręgowego w Warszawie.