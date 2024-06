Rząd porzuca plan na emerytalną rewolucję. "To nie jest rozwiązanie, od którego powinniśmy zaczynać"

Centralna Informacja Emerytalna (CIE) - nowe narzędzie, które miało służyć do lepszego kontrolowania oszczędności emerytalnych - ostatecznie nie powstanie. Platforma miała agregować informacje m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) czy Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Rząd Donalda Tuska wycofał się z projektu, który powstał jeszcze za poprzedniego obozu władzy i był gotowy do wdrożenia .

W rozmowie dla money.pl Sobolewski nie ma wątpliwości co do oceny decyzji rządu. - Edukacja i budowanie świadomości dotyczącej oszczędzania na emeryturę to coś ważnego, jednak uważam, że CIE nie jest rozwiązaniem, od którego powinniśmy zaczynać. Dlatego dobrze, że rząd planuje zmiany w tym zakresie - mówi.