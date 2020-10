Strajk kobiet. Tu nie chodzi tylko o aborcję. Tu chodzi o niższe pensje i głodowe emerytury

Liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przygotowały listę postulatów. Czwarty punkt tej listy dotyczy potrzeb ekonomicznych. Wymieniono w nim: zabezpieczenie emerytalne nieodpłatnej pracy kobiet, zabezpieczenie społeczne rodzin osób z niepełnosprawnościami, skuteczne ściąganie dłużników alimentacyjnych (w tym podniesienie progu uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do średniego wynagrodzenia) oraz równość płac bez względu na płeć.

Co ciekawe, w Sejmie pojawiła się inicjatywa, która miała ten problem zlikwidować. W lipcu tego roku posłowie skierowali do komisji ds. zmian w kodyfikacjach projekt uznający lukę płacową za formę mobbingu . Od tego czasu projekt komisji nie opuścił. Pierwszą osobą, która złożyła podpis pod wnioskiem był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Nikt tego oficjalnie nie poruszył, ale w tym strajku kumuluje się cały problem dyskryminacji ekonomicznej kobiet. Inaczej byłaby rozpatrywana kwestia opieki na dziećmi, gdyby kobiety były wreszcie docenione, gdyby osoba, która się opiekuje, dostawała co najmniej wysokość średniej pensji i gdyby to było doliczane do emerytury. Kobiety są cały czas stawiane pod murem. Bunt jest jak najbardziej zrozumiały - komentuje Anna Maria Dukat, ekspertka BCC ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej.

- Biorąc pod uwagę statystki i wszelkie badania, to w Polsce kobiety są dyskryminowane ekonomicznie. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. W przypadku świadczeń emerytalnych kobiety statystycznie otrzymują dużo niższe emerytury przede wszystkim z powodu niższego wieku emerytalnego i przerw w pracy spowodowanych ciążą i urlopami macierzyńskimi. Należy przeprowadzić poważną debatę, czego konsekwencją będzie między innymi zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego – komentuje ekspert Instytutu Emerytalnego Oskar Sobolewski.

Od 2019 roku w Polsce działa świadczenie Mama 4+, które jest niejako odpowiedzią na część tego problemu. To świadczenie uzupełniające jest zaadresowane do kobiet, które ukończyły 60 lat i odchowały co najmniej czworo dzieci. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi tyle, ile minimalna emerytura w danym roku (od 1 marca 2020 r. jest to 1200 zł brutto).