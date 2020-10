Druga fala epidemii groźniejsza dla gospodarki. "Należy się spodziewać większej liczby bankructw"

Odpowiedzią rządu na drugą falę epidemii jest na razie "mały lockdown". Zamknięte są bary, restauracje, siłownie. Ucierpiały branże eventowe itp. Rząd rozważa jednak pełny lockdown . Podobny do tego z marca.

To być może jedyne wyjście by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, ale jednocześnie jest to wyrok dla rzeszy przedsiębiorców, pracowników i całej gospodarki.