Trzynasta emerytura. Duda podpisze ustawę

- Trzynasta emerytura będzie wypłacana rokrocznie w kwietniu. Dzięki podpisowi prezydenta wszystko będzie mogło się stać faktem. Opozycja w Senacie nie chciała, by emeryci dostawali to świadczenie. W każdym razie my dotrzymujemy słowa, a ZUS jest gotowy do wypłaty - chwaliła się we wtorek rano w radiowej "Jedynce" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.