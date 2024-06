Tyle pochłaniają emerytury. Eurostat publikuje nowe dane

Ola 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

30 % emerytów żyje w skrajnej nędzy. To jak to możliwe, mówię o tych co przepracowali 35 lat swojego życia, to ludzie po 80 roku życia. Nie starcza im na leki, na godne życie, a gdy zaglądam do lodówki takiej osoby to zgroza : kawałek paszteciku, mleko, masło i wszystko. Brak owoców, warzyw. Gotują na kilka dni najtańsze potrawy. Warto by rodziny czasem zajrzały do tych lodówek seniorów i czasem je napełnili. Pomijam co ZUS powinien w takiej sytuacji zrobić... Te osoby przeżyły ciężkie czasy wojny, uczciwie pracowali i należy im się od Państwa coś więcej po 80 roku życia. To są " POLSKIE DZIECI WOJNY " - solidarnie zadbajmy o tych seniorów MOŚCI PANOWIE NA CIEPŁYCH POSADKACH W SEJMIE I SENACIE. TO TEN CZAS!!! Za chwilę ich , już nie będzie wśród nas. Została garstka. Z dziecięcych lat pamiętają okrutne obrazy, ale przeżyli i ciężko pracowali jako dorośli z traumą zakładali rodziny bo chcieli żyć godnie . SZACUN " POLSKIE DZIECIAKI WOJNY"