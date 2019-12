Ustawa dezubekizacyjna. MSWiA przegrywa w sądach

Były to pierwsze tego typu sprawy, które trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zaznacza Dziennik Gazeta Prawna. Sąd rozpatrzał decyzje MSWiA, do którego byli funkcjonariusze mogli się odwoływać po niekorzystnych dla nich rozwiązaniach. W miażdżącej liczbie NSA uznało "wyroki" resortu za niesprawiedliwe.