Wypłata czternastych emerytur. Zmiana terminu dla tych seniorów

Wypłata czternastych emerytur

- Wypłata czternastek z terminem 1 września dotyczy ponad 740 tysięcy emerytów i rencistów. Trafi do nich łącznie ponad 1 mld zł. Termin przekazania środków na pocztę to 27 sierpnia, a do banku to 29 sierpnia - poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.