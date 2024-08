ZUS czy OFE? Wszystko jasne. Tak wybrali Polacy

wujek dobra r... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

to tylko 2,92 % zdecydowali się ci co BARDZO DOBRZE ZARABIAJĄ/duze miasta,wiek/na przejście do ofe-OSTATNI ROK WZROSTY-ale to dane historyczne-wcześniejsze lata mizera co przy bardzo wysokiej inflacji wyżej lokowało składkę ZUS. w zeszlym roku ZUS na okrągło 15% subkonto 10%