Wysokość emerytury powiązana z liczbą dzieci? Ministra: "Powinna się liczyć"

Przecież liczba dzieci już się liczy , każda kobieta posiadająca dzieci ma doliczne 6 lat do emerytury, a mając 4 dzieci, to ma emeryturę matczyną. A co z kobietami,co z powodu stanu zdrowia nie mogły mieć dzieci. Wszyscy myślą, że jak młoda kobieta, to zdrowa, a czasem jest schorowana, wiem po sobie i co ma chore dzieci rodzić?