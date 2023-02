Wyższa emerytura. Wiele zależy od tego, kiedy złożysz wniosek do ZUS

Początek roku to dobry czas na przejście na emeryturę. Wszystko z powodu waloryzacji, która zgodnie z zapowiedziami rządu wyniesie w tym roku rekordowe 14,8 proc. W 2023 roku obowiązywać będzie waloryzacja emerytur procentowo-kwotowa.

Niższe emerytury podniesione zostaną kwotowo. Zagwarantowana zostanie minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Wyższe świadczenia waloryzowane będą procentowo. To sprawi, że najniższa emerytura wzrośnie do kwoty 1588,44 zł.

Tuż po waloryzacji seniorów czeka wypłata "trzynastek". W tym roku ZUS przyspieszy i już 28 marca przekaże Poczcie Polskiej pieniądze. Dzięki temu, osoby mające termin wypłat emerytur i rent na 1 kwietnia, swoje powiększone już świadczenia otrzymają do 31 marca. "Trzynastka" wyniesie tyle co minimalna emerytura. Wypłaty jednak będą zróżnicowane, bo rząd w tym roku nie zwolnił emerytów z zapłacenia podatku od trzynastej emerytury. "Trzynastkę" otrzyma każdy, kto na dzień 31 marca 2023 r. będzie mieć prawo do emerytury.

Jednak aby załapać się na waloryzację i trzynastkę, wniosek o emeryturę trzeba złożyć w lutym. ZUS musi mieć czas na jego rozpatrzenie, zatem złożenie wniosku na tydzień przed 1 marca, może nie wystarczyć, by z podwyżki skorzystać. Okazuje się jednak, że marzec to także nie najgorszy czas na przejście na emeryturę.

Do 31 marca obowiązują bowiem aktualne tablice dalszego trwania życia. To na ich podstawie ZUS wyliczy świadczenia. Z aktualnych danych wynika, że Polacy żyją krócej (wpłynęła na to panemia), a to oznacza, że emerytury są wyższe o kilkaset złotych. Nowe tablice, które poznamy 1 kwietnia, mogą już nie być tak korzystne.

Kwiecień, maj i czerwiec to zdecydowanie najgorsze miesiące, by decydować się na przejście na emeryturę. Powód jest oczywisty: nie dostaniemy "trzynastki" i nie załapiemy się na waloryzację. Lepiej wstrzymać się do lipca, który może okazać się najlepszym czasem do przejścia na emeryturę. Z prognoz wynika, że może to gwarantować emeryturę nawet o 400 zł wyższą. Wszystko za sprawą rocznej waloryzacji kapitału, jaki zgromadziliśmy w ZUS.

Przejście na emeryturę w lipcu to także gwarancja otrzymania "czternastki", która będzie wypłacana w sierpniu.

Emerytura dwa razy wyższa. Prezes ZUS ma radę

ZUS zachęca Polaków do odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę. Prezes Zakładu przypomina, że emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obliczane w myśl zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że im więcej opłacamy składek oraz im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe będzie otrzymane świadczenie.

- Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – przekonuje prof. Gertruda Uścińska. - Przekonała się o tym emerytka, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys. – dodaje prezes ZUS.

Uścińska radzi, by przed przejściem na emeryturę skonsultować się z doradcą, który dostępny jest w każdej placówce ZUS.

