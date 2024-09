Wyższe emerytury od października. Wszystko przez nowy program

zgłoś do moderacji

Aja już się narobiłem przez 43 lata - tylko dajcie mi to co mi się należy i nie róbcie z ludzi durnia - a wy darmozjady do roboty za najniższą i zobaczymy jaki będziesz mądry jeden z drugim -- ale i wam się kiedyś sprawiedliwość dostanie i wielu zostanie z niczym