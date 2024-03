Nadchodzi czas decyzji ws. emerytur. Rząd otworzy okienko. Oto termin

TRDS 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To są złodzieje raz podatek gdy wpłacasz na ZUS i jeszcze raz jak Ci twoje pieniądze wypłacają. Do tego inflacja i dostaniesz jakieś grosze po tylu latach krwawicy. Skoro to są moje pieniądze na Subkoncie ZUS to mi je oddajcie ja nic nie chcę wam wpłacać sam sobie zadbam o emeryturę.