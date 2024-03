Emeryci mogą zapomnieć? Prognoza NBP nie pozostawia złudzeń

Dwucyfrowe podwyżki emerytur - do tego w ostatnich latach zdążyli przyzwyczaić się emeryci. Waloryzacje były rekordowe z powodu galopującej inflacji - przypomina "Fakt".

Tak niska inflacja to oczywiście dobra wiadomość, bo w końcu zakupy przestaną się wiązać z drenowaniem portfela. Jednak dla emerytów oznacza to także mniejsze podwyżki emerytur. Jeśli przewidywania analityków NBP się sprawdzą, przyszłoroczne podwyżki emerytur i rent mogą wynieść tylko 3,55 proc. Będzie to rekordowo niska waloryzacja - czytamy w "Fakcie".