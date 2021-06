ZUS zwaloryzował składki. Sprawdź, o ile zwiększy ci się emerytura

ZUS zakończył waloryzację na kontach i subkontach ubezpieczeniowych. Zebrane przez Polaków składki na emerytury wzrosły o 5,41 proc. Stany subkont z kolei urosły o 5,23 proc.

Waloryzacja kont i subkont emerytalnych w czerwcu 2021

Czerwcowa waloryzacja oznacza podwyżkę kapitału zgromadzonego przez Polaków. Jak przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, kapitał na ubezpieczenia i emerytury wzrósł o ok. 163,9 mld zł.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli ktoś na koniec stycznia posiadał na swoim koncie 450 tys. zł, to waloryzacja z czerwca zwiększy jego oszczędności o 24,3 tys. zł. Jeżeli natomiast w styczniu miał na koniec 850 tys. zł, to po waloryzacji będzie miał niemal 896 tys. zł.

Jeszcze w 2020 roku, po waloryzacji, Polakom przybył znacznie większy kapitał. ZUS podał, że rok wcześniej oszczędności ubezpieczonych urosły o ponad 243 mld zł. Przed rokiem kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego wzrosły o 8,94 proc., a subkonta - o 5,73 proc.

W 2019 roku natomiast mieliśmy do czynienia z rekordową waloryzacją. Wtedy to ówczesna minister rodziny Elżbieta Rafalska ogłosiła, że waloryzacja wyniesie 9,2 proc. Kapitał zgromadzony na subkontach natomiast wzrósł o 5,01 proc. Dzięki temu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł o 214,2 mld zł.

Chcesz przejść na emeryturę? Poczekaj do lipca

Eksperci od lat powtarzają osobom uprawnionym do pobierania emerytur, by z decyzją o przejściu na nią wstrzymali się przynajmniej do lipca. Dlaczego?

W momencie kiedy decydujemy się zakończyć życie zawodowe, ZUS wylicza wysokość naszego świadczenia. Nasz kapitał dzieli poprzez prognozowaną długość życia. Jeżeli zatem zrobi to w lipcu, to nastąpi to już po czerwcowej waloryzacji, co oznacza wyższy kapitał do podziału.

Waloryzacja składek w ZUS zależy od inflacji, wzrostu płac oraz liczby ubezpieczonych w roku poprzednim. Natomiast waloryzacja subkonta jest zależna od dynamiki wzrostu PKB z ostatnich 5 lat. Należy przy tym nadmienić, że w 2020 roku PKB Polski spadło - po raz pierwszy od przeszło 30 lat.

Osoby posiadające oszczędności w ZUS ze zmianami po czerwcowej waloryzacji zapoznają się na Platformie Usług Elektronicznych. ZUS nie wyśle jednak do ubezpieczonych informacji na papierze.

