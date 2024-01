Idą zmiany dla przedsiębiorców. Premier zapowiada

Wkrótce "wakacje od ZUS"

Projekt w tej ma trafić do Sejmu pod koniec marca. Szef rządu zapowiedział, że wcześniej zostanie on skonsultowany z zainteresowanymi środowiskami, zanim będzie on poddany pod głosowanie.

W money.pl pisaliśmy już, że będzie to spory wydatek dla ZUS-u . Na naszą prośbę Zakład wyliczył, że każdy miesiąc "wakacji od składek" będzie kosztował 2024 r. 1,6 mld zł. A jej koszty z roku na roku będą rosły, gdyż co roku rośnie wysokość składek. Według szacunków z rozwiązania będzie mogło skorzystać 1,8 mln przedsiębiorców.

Jeszcze przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała, że będzie to jeden miesiąc w ciągu roku dla każdego drobnego przedsiębiorcy i samozatrudnionego. Z kolei Trzecia Droga chciała, aby było to rozwiązanie tylko dla tych w "trudnej sytuacji". Decyzję w sprawie wprowadzenia tego mechanizmu koalicjanci uzależniali jednak od stanu finansów państwa.

Chorobowe opłaci ZUS od pierwszego dnia

Według wstępnych szacunków będzie to kosztować budżet ok. 11 mld zł, które będą musiały trafić na konto ZUS-u, by miał on pieniądze na opłatę obietnicy. Tyle bowiem pieniędzy przedsiębiorcy zapłacili za chorobowe swoich pracowników w 2022 r.