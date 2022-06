Budżetowe sztuczki rządu. Raport NIK krytycznie o praktykach gabinetu PiS

ciekawski 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

skoro szefa NIK wybrali członkowie obecnego obozu władzy, to czy można wierzyć w to co NIK wypisuje czy nie? skoro członkowie obozu władzy przejmują wszystko, co tylko mogą, głoszą partyjną propagandę, tworzą skuteczny system ochrony partyjnych bandytów pod nazwą reformy sądownictwa oraz wprowadzają przepis zwalniający z odpowiedzialności bandytów działających w czasie pandemii oraz na czele ministerstwa ds bezpieczeństwa stoi człowiek, który ma problem z prawidłowym założeniem butów i zegarka to można im wierzyć czy nie?