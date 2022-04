Zakładanie fundacji krok po kroku

Kto może założyć fundację?

Jaka jest rola fundatora?

Zgodnie z prawem po powołaniu fundacji fundator nie ma obowiązku uczestniczyć w jej dalszych działaniach. Nie oznacza to jednak, że nie może on włączyć się w jej działalność.

Określenie celów fundacji. Jak działa fundacja?

Fundusz założycielski

Czym jest akt fundacyjny i czy można go odwołać?

Akt fundacyjny to z kolei jedna z trzech podstawowych czynności niezbędnych do powołania fundacji. Dokument ten to tzw. oświadczenie woli fundatora, które ma na celu założenie fundacji, określenie jej celów oraz wskazanie majątku przeznaczonego na realizację owych celów . Akt fundacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Forma aktu notarialnego nakłada na fundatora pewne obowiązki, co oznacza, że po sporządzeniu aktu ma on obowiązek zrealizowania zawartych w nim zobowiązań. W związku z tym odwołanie go możliwe będzie wyłącznie do czasu wpisu fundacji do KRS. Wówczas akt fundacyjny może zostać odwołany przez fundatora lub, jeśli fundatorów było kilku, konieczne będzie przygotowanie oświadczenia przez wszystkie osoby.