4Fun Media miało 0,9 mln zł straty netto, 1,76 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

"W pierwszym kwartale 2020 roku grupa kapitałowa 4fun Media osiągnęła przychody na poziomie 11 330 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 12%. Był on spowodowany głównie niższą sprzedażą w segmencie reklamy telewizyjnej i znaczącym spadkiem przychodów pochodzących z działalności agencji reklamowych czego nie udało się zrekompensować dynamicznym wzrostem sprzedaży w pozostałych segmentach" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie był segment sprzedaży reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzonej przez spółkę zależną Screen Network. Stanowiła ona blisko 37% całości sprzedaży spółki w okresie sprawozdawczym, notując znaczącą dynamikę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2019 roku (wzrost o 34%). Drugim co do wielkości źródłem skonsolidowanych przychodów emitenta była reklama telewizyjna, powiększona o sprzedaż pochodzącą z działalności portalu internetowego naEkranie.pl, wspólnie tworzących segment TV&Digital Content. Przychody te stanowiły 27% całości sprzedaży grupy kapitałowej i były niższe o 32% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Spadek był spowodowany głównie niższą oglądalnością kanałów należących do 4fun Media (r/r o 0,09 pkt proc.) oraz skutkami pojawienia się w połowie marca pandemii koronawirusa, która wpłynęła na budżety reklamowe, podano również.