6 zł za litr benzyny? Możliwe przy 100 dolarach za baryłkę ropy naftowej

Średnia cena litra tańszej wersji benzyny to koszt rzędu 5 zł i więcej, choć są już stacje paliw, które liczą sobie po nawet 6 zł przy tankowaniu . Coraz więcej kierowców zadaje sobie jednak pytanie, czy to nie stanie się niedługo normą.

Gdyby okazało się, że ropa zdrożeje do 100 dolarów, co miało miejsce przed 2015 rokiem, szóstka z przodu na dystrybutorach paliw mogłaby być powszechna. Pytanie tylko: czy jest to realny scenariusz?