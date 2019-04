AAA Auto chce osiagnąć sprzedaż 16 tys. samochodów w Polsce w 2019 r.

"Chcemy skorzystać z szybkiego rozwoju polskiego rynku, gdzie rośniemy o 53% r/r i także w tym roku udaje nam się osiągać takie wyniki. Tegoroczny plan dla Polski to 16 000 sprzedanych samochodów, czyli zaczynamy się zbliżać do wyniku sprzedaży na Słowacji. W Polsce znajduje się nadal mniej centrów niż na Słowacji, ale obsługują one większe regiony. Uważamy, że biorąc pod uwagę planowaną ekspansję na Węgrzech, moglibyśmy się w tym roku wyraźnie zbliżyć do granicy 100 000 sprzedanych samochodów" - powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings Karolína Topolová, cytowana w komunikacie.