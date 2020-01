AAA Auto liczy na sprzedaż ponad 20 tys. aut w Polsce w 2020 r.

"Cieszę się, że chociaż sytuacja na rynku nie jest zbyt korzystna, udało nam się w ramach grupy utrzymać wzrost sprzedaży. Z wynikiem sprzedaży 86 000 samochodów przekroczyliśmy rekord z ubiegłego roku o kilka tysięcy. Jak do tej pory rok 2019 jest najbardziej pomyślnym w historii spółki , zarówno pod względem liczby sprzedanych samochodów, jak i rozwoju sieci oddziałów, która poszerzyła się już do 57 punktów sprzedaży i skupu" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings Karolina Topolová, cytowana w komunikacie.

"Uważam, że dzięki trwającej ekspansji w Polsce oraz rozwoju bądź przebudowie oddziałów w innych krajach w tym roku zwiększymy liczbę samochodów będących przedmiotem obrotu. Obecnie sieć AAA Auto ma 13 oddziałów w Polsce, a do końca tego roku planuje osiągnąć liczbę dwudziestu. Oczekujemy, że Polska stanie się naszym drugim co do wielkości rynkiem z ponad 20 000 sprzedanych samochodów w tym roku. Dotychczas tę pozycję zajmowała Słowacja z 18 000 samochodów rocznie" - dodała Topolová.