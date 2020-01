Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieli

"Uzyskane w głosowaniu nad układem wyniki wskazują, iż osiągnięto obydwie większości, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. oraz że w głosowaniu uczestniczyło więcej wierzycieli niż minimum wskazane w art. 113 ust. 1 p. r., co z kolei oznacza, że zachodzą podstawy do stwierdzenia przyjęcia układu w postępowaniu sanacyjnym Action w restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.

b) w obliczeniach dotyczących określonych w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. większości niezbędnych do stwierdzenia, czy układ został przyjęty, łączną liczbę głosów wierzycieli uczestniczących w głosowaniu ustalono ostatecznie na liczbę 1082, co wynikało z konieczności odpowiedniego przeliczenia liczby głosów przysługujących kuratorowi obligatariuszy - zgodnie z dyspozycją art. 367 ust. 1 p. r. (w zaokrągleniu była to liczba 626);