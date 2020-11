Advanced Graphene Products, Creotech, Stilo Energy rozważają wejście na giełdę

"IPO są, jak to się często mówi, solą każdej giełdy - przyciągają nowy kapitał i nowych inwestorów, zwiększają kapitalizację i obroty na rynku, kreują pozytywny wizerunek rynku kapitałowego. Co ważniejsze, na giełdę wchodzą na ogół spółki reprezentujące nowe sektory, nowoczesne modele biznesowe, atrakcyjne swoją innowacyjnością. Stąd nasz pomysł i propozycja do GPW, aby sprawdzoną już kilkukrotnie formułę GPW Innovation Day poświęconą notowanym spółkom innowacyjnym, rozszerzyć o 1-2 dni dedykowane explicite firmom z innowacyjnych sektorów, dopiero rozważających wejście na rynek publiczny" - powiedział ISBtech prezes cc group, działającego w obszarze relacji inwestorskich, doradztwa transakcyjnego oraz realizacji kompleksowych projektów doradczych na rzecz spółek publicznych, Adam Kalkusiński.

Do udziału w tej pierwszej edycji rozszerzonej formuły konferencji zaproszono bardzo zdywersyfikowane grono spółek. Nie brakuje najmodniejszych branży, czyli gaming, lifescience, w tym spółki Captor Therapeutics uznanej ostatnio jak europejskie "10 to watch" branży biotechnologicznej, a także e-commerce, reprezentowanej przez Dadelo, które zamierza zdominować rynek e-handlu rowerami i akcesoriami. To spółki, które już zapowiedziało, że mogą przeprowadzić duże oferty publiczne.

Mamy też przedstawicieli zupełnie "pionierskich" sektorów, jak produkcja i zastosowanie grafenu, branża security, radary i systemy antydronowe, aż do największej w Polsce spółki z branży kosmicznej - Creotech. Na konferencji nie zabranie też reprezentanta branży fotowoltaicznej - firmy Stilo Energy.

Część tych spółek wybiera się bezpośrednio na rynek główny, część z racji skali działania - na NewConnect, a część po drodze rozważa jeszcze transakcje prywatną pre-IPO - inwestorzy mają różny apetyt na ryzyko i pod tym względem też każdy znajdzie tu coś dla siebie.

GPW Innovation Day to konferencja, podczas której przedstawiciele spółek z sektorów nowych technologii, gier czy biotechnologii spotkają się z inwestorami giełdowymi. W poprzedniej edycji konferencji w prezentacjach spółek uczestniczyło ponad 300 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, liczni przedstawiciele mediów, a także blogerzy finansowi. Organizatorami V edycji konferencji są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz cc group i Strict Minds Communication.

10 grudnia z inwestorami spotkają się przedstawiciele spółek już notowanych na rynku głównym i rynku NewConnect, natomiast w dniach 8-9 grudnia zaprezentują się spółki planujące upublicznienie na głównym parkiecie GPW lub NewConnect.

Gospodarzem pierwszego dnia konferencji (8 grudnia) jest cc group. Tego dnia zaprezentują się m.in.: Advanced Graphene Products, który opracowała unikalne technologie produkcji grafenu oraz wspólnie z partnerami przemysłowymi wytwarzania półproduktów na bazie grafenu i tlenku grafenu. Spółka kończy w 2020 r. inwestycję w capacity produkcyjne 100 kg GO rocznie i rozpoczyna produkcję materiałów na bazie grafenu pozwalających znacznie poprawić parametry produktów takich jak np. polimery, farby, oleje czy powłoki antykorozyjne. Spółka opracowała także unikalną technologię HSMG produkcji grafenu płatkowego o grubości 1 atomu do bardzo wymagających zastosowań.

Amrita Studio - Rangosius Holdings to cypryjski producent mobilnych gier free to play. To studio specjalizuje się w grach typu casual o tematyce randkowej i ma już w swoim portfolio globalny hit - gra "Campus: Date Sim" generuje blisko 2 mln USD przychodów miesięcznie. Obecnie wprowadzana jest na rynek kolejna gra z serii - "Producer: Date Sim" z nowym scenariuszem i pomysłami. Twórcy mają już plan na rozwój tych gier oraz kolejne tytuły.

Advanced Protection Systems (APS) to założona w 2015 roku firma technologiczna, której działalność koncentruje się na zapobieganiu zagrożeniom ze strony dronów. APS opracowała unikalne technologie sensorów radarowych dla rynku bezpieczeństwa. Spółka stworzyła na tej bazie i skomercjalizowała system wykrywania i neutralizacji dronów SkyCtrl. System w całości oparty jest na autorskich rozwiązaniach wynikających z fachowej wiedzy i doświadczenia zespołu specjalistów. APS ma udokumentowane osiągnięcia w sprzedaży do wielu klientów w różnych krajach na całym świecie (zarówno komercyjnych, jak i rządowych).

Captor Therapeutics - firma biofarmaceutyczna, która zapowiedziała już, że rozważa IPO na GPW. Captor Therapeutics jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską innowacyjną firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków indukujących celowaną degradację białek chorobotwórczych TPD (ang. Targeted Protein Degradation). Technologia TPD jest przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Stosowana przez spółkę technologia TPD umożliwia usuwanie białek chorobotwórczych niedostępnych dla innych technologii oraz przełamuje ograniczenia leków małocząsteczkowych niszcząc białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków wykorzystując przewagi farmakologii degraderów nad inhibitorami. Spółka jest europejskim liderem w zakresie rozwoju technologii TPD.

Pomysłodawcami i współzałożycielami Captor Therapeutics są dr Michał Walczak i dr Sylvain Cottens - były szef globalnego centrum chemii proteomicznej w szwajcarskim Novartisie. Spółka posiada wykwalifikowany zespół naukowców i ekspertów, z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym odkrywaniu i rozwoju terapii lekowych. Captor Therapeutics zatrudnia obecnie blisko 80 pracowników - około połowa z nich posiada stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk biologicznych, chemicznych i nauk pokrewnych.

Creotech Instruments: Produkty spółki są stosowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i na orbicie Marsa oraz w 8 innych misjach kosmicznych przez 30 krajów. W sumie spółka zrealizowała 26 projektów dla sektora kosmicznego. Na początku 2021 r. spółka chce zakończyć wieloletni projekt budowy własnej platformy satelitarnej, zgodnej ze standardami europejskimi i amerykańskimi, zdolnej do obsługiwania instrumentów telekomunikacyjnych i obserwacyjnych Ziemi z orbity. Spółka dostarcza też rozwiązania do innych branż, m.in. systemy kontrolne do komputerów kwantowych, systemy zarządzania lotami UAV, a także produkuje wyspecjalizowaną elektronikę na zlecenie.

Dadelo - spółka z Grupy Oponeo, prowadzi sprzedaż rowerów, części, akcesoriów i odzieży rowerowej poprzez sklep online CentrumRowerowe.pl. Spółka jest jednym z największych i najszybciej rosnących podmiotów działających na polskim rynku e-commerce. W I półroczu 2020 r. osiągnęła 33 mln zł przychodów (+113% r/r) oraz 3,5 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza ok.10- krotny wzrost wobec 2019 r. Oferuje wszystkie rodzaje rowerów, od rowerów miejskich, poprzez gravelowe, a kończąc na wysokiej klasy rowerach czasowych oraz elektrycznych. W ofercie Dadelo znajduje się ok. 12 tys. produktów (SKU) około 200 marek.

Genomtec to innowacyjna firma z branży technologii medycznej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej chorób zakaźnych - Genomtec ID. Platforma pozwoli na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem technologię bezkontaktowego grzania optycznego pozwalając na diagnostykę w dowolnym miejscu.

Stilo Energy jest jednym z liderów na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Stilo w swoich instalacjach wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne. Kluczowym kanałem pozyskiwania klientów jest marketing internetowy, w którym zarząd spółki zdobywał doświadczenie, rozwijając portal Wakacje.pl (sprzedany do Grupy Wirtualna Polska). Stilo jako pierwsza firma w Polsce dołączyła do międzynarodowego stowarzyszenia Sunspec Alliance.

Gospodarzem drugiego dnia konferencji jest Strict Minds Communications. 9 grudnia zaprezentują się m.in.:

Simteract specjalizuje się w produkcji gier z gatunku premium indie simulation. Aktualnie pracuje nad dwoma projektami - "Carpool Simulator" oraz grą pod roboczym tytułem Projekt #1, realizowaną we współpracy z francuskim wydawcą Nacon. Studio stworzyło Traffic AI - system wykorzystywany m.in. do szkolenia inteligentnych samochodów, pozyskało 3,2 mln zł dofinansowania z NCBR na rozwój autorskich technologii a w październiku uplasowało emisję w wysokości 4,3 mln zł. Debiut na NewConnect planowany jest na przełom 2020 i 2021 r.

Far From Home to niezależne studio z zespołem doświadczonych deweloperów tworzących gry AA+ (premium Indie) na komputery osobiste i konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Premiera pierwszego tytułu spółki, o nazwie kodowej "Project Oxygen", jest planowana na 2022 rok. Będzie to wysokiej jakości gra single i multiplayer, stworzona na Unreal Engine. Far From Home chce zadebiutować na rynku NewConnect w drugim kwartale 2021 roku.

Kool2Play jest unikalnym producentem gier na polskim rynku. Zmierzająca do szybkiego debiutu spółka (plan to grudzień 2020 lub styczeń 2021) to przede wszystkim zespół z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcji i promocji gier. Tworząc gry, tworzy jednocześnie marki o długim cyklu życia i monetyzacji. Pierwsza gra rogue-lite top down shooter została zaplanowane we wczesnym dostępie na II kwartał 2021. Kolejne - "City of Minds" oraz "Restoration" - odpowiednio: na 2022 i 2023 rok.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów.

Fuero Games - współtwórcy mobilnej wersji gry "Wiedźmin" - to studio deweloperskie o ogromnych perspektywach. Spółka działa na rynku od grudnia 2012 r. i od tego czasu wypracowała strategię działalności opartą na trzech filarach: gry mobilne, gry na PC i konsole oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W 2021 spółka planuje debiut pierwszej autorskiej produkcji na konsole i komputery osobiste "Bushy Tail". Fuero Games chce zadebiutować na NewConnect w 2021 r.

Wooden Alien jest krakowskim twórcą gier premium Indie. Gry studia mają wyróżniać się stylową narracją, oryginalnym stylem graficznym i charakterystycznym motywem przewodnim. Core zespołu stanowi kilkunastu specjalistów, którzy zdobywali doświadczenie w studiach takich, jak Reality Pump, CD Projekt, czy Techland. Pierwszy projekt spółki to gra pełna czarnego humoru i rozbudowanych wyborów, a fabuła osadzona jest w klimacie science-fiction. Premiera planowana jest na 2021 rok, a dedykowanymi platformami są komputery osobiste i konsole.

Ponadto mają zaprezentować się Dark Point Games i Exit Plan Games.

Sebastian Gawłowski

technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

