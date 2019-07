Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r/r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.

Bank podał, że pożyczki gotówkowe osiągnęły nowy rekord kwartalny w wysokości 1 098 mln zł nowej sprzedaży w II kw. 2019 r (bez Euro Banku). Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży: z 39% rok temu do 51% w II kw. 2019 r.

"Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych również zanotowała rekordowy poziom kwartalny osiągając wartość 1 039 mln zł w II kw. 2019 r. Wartości sprzedanych kredytów rok do roku zanotowały bardzo wysoki wzrost 31% r/r dla pożyczek gotówkowych i 18% r/r w odniesieniu do kredytów hipotecznych" - czytamy także.

"Udany drugi kwartał 2019 roku to zarazem pierwszy okres ujmowania Euro Banku w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy. Przejęcie 12,6 mld zł kredytów i 8 mld zł depozytów Euro Banku umożliwiło dynamiczną poprawę dochodowości i wolumenów. Przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ROE do 9,7%. Drugi kwartał upłynął również pod znakiem silnego wzrostu organicznego wolumenów biznesowych Banku Millennium. To pokazuje, że potrafimy skupiać się równocześnie na trzech kluczowych obszarach - wzroście organicznym, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i przygotowaniach do połączenia banków" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.