Akcje Ciechu tańsze niż przy prywatyzacji. Sąd odrzucił apelację. Trzeba płacić zaległy podatek

Kwota zobowiązania podatkowego określona w decyzji w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wskazanej przez Urząd Skarbowy w wysokości 22,7 mln zł została wpłacona do urzędu po otrzymaniu decyzji - podał Ciech. Spółka chciała to odzyskać, ale jak widać bezskutecznie.

"Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - podano.

To będzie już trzecia apelacja w tej sprawie. Najpierw spółka zwróciła się do naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, kwestionując decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Potem wniosła sprawę do sądu. Teraz kolej na NSA.