Akcje kontra fundusze ETF. Co wygrywa na giełdowym parkiecie?

Można inwestować w nieruchomości, ziemię, fundusze inwestycyjne, a nawet sztukę. Jedna forma nie wyklucza innej, ale Ty podjąłeś decyzję, że część pieniędzy chcesz zainwestować na giełdzie. Być może zdecydowałeś o tym po obejrzeniu webinarów z cyklu "Taka wiedza to skarb", realizowanych przez Money.pl we współpracy z mBankiem. Teraz przyszedł czas na kolejne decyzje.

Najbliższy odcinek webinaru to starcie dwóch popularnych form inwestowania – akcje kontra fundusze ETF. Każde rozwiązanie ma swoich zwolenników, wobec każdego można wytoczyć argumenty za i przeciw. O tym, które wygra w twoim przypadku, zdecydujesz sam, my tylko podpowiemy, na co m.in. należy zwrócić uwagę.

O czym konkretnie powiemy?

Podstawy, czyli o co chodzi z ETF-ami

ETF to fundusze inwestycyjne mające na celu dokładne odwzorowanie struktury określonego instrumentu bazowego (np. indeksu giełdowego), a następnie uzyskanie takiej samej stopy zwrotu. Tak więc fundusz oparty na WIG20 to akcje 20 konkretnych spółek, a ich udział w portfelu funduszu powinien być taki sam jak w indeksie giełdowym. ETF-y same są notowane na giełdzie, dzięki temu ETF-y są płynne – w każdej chwili można je kupić lub sprzedać.

Polski inwestor ma dostęp zarówno do rodzimych funduszy ETF, których wciąż jest niewiele, jak i do zagranicznych, których w samej tylko ofercie mBanku jest prawie 300.

W praktyce więc, wybierając między akcjami a ETF-ami, wybieramy między zakupem konkretnych spółek a "pośrednim" zakupem gotowych portfeli, bo to one są podstawą każdego ETF-u.

Co więc wybrać? O odpowiedź będzie łatwiej po webinarium, na którym skupimy się na trzech istotnych aspektach tej decyzji: kosztach, zysku i ryzyku oraz praco- i czasochłonności obu form inwestowania.

Ile to kosztuje?

W przypadku ETF-ów mamy prowizje i opłaty za zarządzanie, warto wziąć pod uwagę, że te fundusze nie wymagają tak dużych zespołów zarządzających, jak klasyczne Fundusze Inwestycyjne. ETF z założenia "naśladuje" indeks czy mix różnych indeksów i instrumentów, z których został zbudowany. Głównym zadaniem zarządzających jest pilnowanie odzwierciedlenia indeksu, co sprowadza się do dokupienia lub odsprzedania papierów wartościowych zgodnie ze zmianami na rynku.

Z tego powodu koszty ETF-ów przeważnie są znacznie niższe niż zwykłych funduszy inwestycyjnych.

Zysk i ryzyko

Kupić na dołku i sprzedać na górce, a dodatkowo niechby ta różnica była naprawdę imponująca. To cel każdego inwestora. Ci, którzy decydują się na akcje, w zasadzie nie mają limitu zysku. Ryzykują jednak całym zainwestowanym kapitałem. Przecież zawsze coś może pójść nie tak i trzeba takie ryzyko wziąć pod uwagę, decydując się na inwestowanie.

ETF-y nigdy nie dadzą więcej niż wzrost indeksów, na których są oparte. Ryzyko jest takie samo jak przy inwestycji w akcje.

Praca i czas

Jeśli na poważnie przymierzasz się do inwestowania w akcje, to pewnie wiesz, że trzeba na to poświęcić sporo czasu. Wybór spółek powinien odbywać się na solidnej podstawie, trzeba więc wiedzieć, co i dlaczego kupujemy, a to wymaga śledzenia informacji o emitencie i rynku w ogóle. Co więcej – nie powinieneś się skupiać na jednej branży, a taka dywersyfikacja wymaga wiedzy na temat wielu różnych segmentów rynku.

W przypadku inwestowania bezpośrednio w akcje masz więc pełną kontrolę, ale potrzebujesz czasu, by ją sprawować.

ETF to gotowy zdywersyfikowany instrument, oszczędzasz więc sporo czasu, nie masz jednak wpływu na jego skład, więc kontrola jest tutaj mniejsza.

Co wybrać? To zależy. Od apetytu na ryzyko, pieniędzy, czasu, wiedzy, chęci do "grania" z rynkiem.

Na pewno przed podjęciem ostatecznej decyzji warto posłuchać ekspertów, a okazja ku temu będzie już wkrótce podczas naszego kolejnego webinarium, na który już dziś można się zapisać.

Gdzie i kiedy?

"Taka wiedza to skarb" to cykl webinariów, w których pokazujemy, jak inwestować na giełdzie. Omawiamy najistotniejsze kwestie, które inwestorom pozwalają zacząć. Naszymi gośćmi są eksperci m.in. mBanku, pracujący na co dzień na rynku finansowym.

Najbliższy odcinek, poświęcony ETF-om oraz akcjom, rozpocznie się już 28 czerwca o godz. 19 – relacja live na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zachęcamy też do śledzenia webinaru poprzez clickmeeting, dzięki czemu – po wcześniejszym zapisaniu się – będzie można zadawać pytania ekspertom na czacie.

Gośćmi odcinka będą Michał Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków Regulowanych w Biurze maklerskim mBanku oraz Tomasz Mączka, wicedyrektor ds. sprzedaży w Biurze maklerskim mBanku. Michał Wojciechowski od 29 lat inwestuje na giełdzie, wykorzystując różne style: od daytradera do inwestora pasywnego. Od 26 lat pracuje na rynku kapitałowym oraz angażuje się w inicjatywy edukacyjne dla inwestorów indywidualnych. Z myślą o nich współtworzył wielokrotnie nagradzane platformy i serwisy inwestycyjne w biurach maklerskich.

Tomasz Mączka od 15 lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracował w kilku wiodących domach maklerskich w Polsce na stanowiskach menedżerskich w obszarze giełdowego rynku regulowanego oraz nieregulowanego (OTC).

Aby zapisać się na webinarium, należy wejść na stronę https://wiedzatoskarb.wp.pl/. Tam też można obejrzeć wszystkie odcinki obecnej i poprzedniej edycji programu.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Materiał powstał przy współpracy z mBankiem

