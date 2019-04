Akcje Ursusa sprzedane na podatki i ZUS. Pol-Mot odrzuca zarzuty KNF i idzie do sądu

Spółka twierdzi, że osoby wchodzące w skład organów Pol-Mot Auto nie miały dostępu do informacji poufnych Ursusa. Konkretnie chodzi o opublikowaną z dziewięciodniowym opóźnieniem informację z 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki informacji od komornika, działającego na zlecenie PKO BP. Do Ursusa trafiło wezwanie do zapłaty 10 mln zł plus odsetki i wszczęto egzekucję.