Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do:

(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) [...] wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu; oraz

(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW" - czytamy w uchwale.