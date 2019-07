Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

"a. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu: 300 000 USD b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 3 zł za akcję" - czytamy w uchwale NWZA.