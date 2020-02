Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską

"Do spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez A&R Carton oraz Colorpack w dniu 23 stycznia 2020 r. [...]. Pismo zostało podpisane przez przedstawicieli Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie jako podmiotu zarządzającego i reprezentującego fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki oraz PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie [...]. W przedmiotowym piśmie akcjonariusze oświadczyli, że uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu za nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym akcjonariusze oświadczyli, że nie zamierzają sprzedać akcji spółki w wezwaniu po cenie 40,38 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.