Akcjonariusze Play sprzedają do 9,08% akcji w trybie przyspieszonym

"Kenbourne i Tollerton wprowadzili przyspieszone plasowanie akcji zwykłych Play. Kenbourne sprzedaje do 11 719 538 akcji zwykłych spółki, a Tollerton sprzedaje do 11 366 699 akcji zwykłych spółki. W związku z powyższym plasowanie obejmie sprzedaż do 23 082 237 akcji zwykłych spółki reprezentujących do 9,08% obecnego kapitału zakładowego spółki i do 9,08% praw głosu w spółce oraz (jeśli w pełni się powiedzie) zmniejszy udział Kebourne do 25,43%, a udział Tollerton do 24,67%" - czytamy w komunikacie.