Akcjonariusze Sescom upoważnili zarząd do ustanowienia programu motywacyjnego

Akcjonariusze Sescom upoważnili zarząd podczas walnego zgromadzenia do ustanowienia programu motywacyjnego, który zakłada zaoferowanie uprawnionym osobom do 105 tys. akcji, stanowiących do 5% obecnego kapitału, w przypadku osiągnięcia 35 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2024/2025, podała spółka.