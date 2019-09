Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 24 X o 0,5 zł dywidendy na akcję

"Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4 377 931,67 zł: - kwoty 3 408 919 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 0,5 zł na akcję, - kwoty 967 093,17 zł - na kapitał zapasowy, - kwotę 1 919,5 zł, stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy"- czytamy w projekcie uchwały.