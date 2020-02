Akcjonariusze Sygnity zdecydują 26 marca o niewypłacaniu dywidendy

"Zarząd spółki wnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie według stanu na dzień 30 września 2019 roku w wysokości 187 969 tys. zł z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), która na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 227 211 tys. zł. Zaproponowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) prowadzi do uporządkowania struktury kapitałów własnych spółki" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.