Allegro uruchomiło usługę zakupów z odroczoną płatnością

"Chcemy zachęcać Polaków do jak najczęstszego robienia zakupów w internecie, oferując im wiele korzyści, które niosą e-zakupy. Jestem pewny, że uda nam się ich przekonać, jeśli będą zadowoleni z zakupów. Klienci robią zakupy, gdy tylko znajdą wolną chwilę. Odroczone płatności oferują im właśnie taką możliwość, dodatkowo pozwalając odpowiedzialnie zarządzać budżetem domowym . Podobnie jak w przypadku wszystkich usług finansowych na Allegro , skorzystanie z odroczonych płatności wymaga minimum formalności i jest aktywowane jednym kliknięciem podczas zakupu" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

"Allegro Zapłać Później" działa jako jedna z dostępnych metod płatności. Klienci, którzy będą chcieli skorzystać z tej metody robienia zakupów, zostaną w kilka sekund zweryfikowani przez Allegro, w oparciu głównie o dane już dostępne w serwisie, takie jak np. historia zakupów i płatności. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji klient zobaczy indywidualny, aktualizowany przy każdej transakcji limit zakupów z odroczoną płatnością. Wartość jednorazowych zakupów z odroczoną płatnością wynosi do 500 zł" - czytamy dalej.

Według spółki, unikatowe przy zakupach z "Allegro Zapłać Później" jest to, że nie trzeba logować się do systemów zewnętrznych, np. bankowych lub operatorów płatności. Kupowanie na Allegro z odroczoną płatnością przebiega identycznie do zwykłych zakupów a sprzedawca natychmiast otrzymuje pełną kwotę i może natychmiast wysłać zakupiony produkt. Zwroty są możliwe w ciągu standardowych 14 dni lub zgodnie z polityką poszczególnych sprzedawców.