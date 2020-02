Alstom Polska intensywnie pracuje nad taborem na krajowy rynek

"Tradycja Konstalu to produkcja tramwajów i pociągów metra na Polski rynek, więc przede wszystkim chcemy powrócić z produktem na Polski rynek. Co do rodzaju taboru to trwają intensywne prace nad przygotowaniem produktu dedykowanego na rynki centralnej i wschodniej Europy" - powiedział Fryczkowski w rozmowie z ISBnews.

Podsumowując 2019 r., spółka informowała, że planuje utrzymanie dynamicznego rozwoju, zarówno w zakresie poszerzania kompetencji jak i wzrostu produkcji. W najbliższym czasie chce rozpocząć w Polsce sprzedaż flagowych produktów z zakładu Chorzowie. Zamierza również powrócić do doświadczeń Konstalu, który oferował słynące z niezawodności tramwaje oraz pociągi metra - Metropolis, od 14 lat wożące warszawiaków.

Alstom dostrzega także potencjał do rozwoju w największym krajowym projekcie budowy CPK. Obejmuje on między innymi budowę 1 600 km nowych linii kolejowych, z których część ma być przystosowana do dużych prędkości.

"Cały 2019 rok aktywnie braliśmy udział w pracach związanych z CPK, prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jako jeden ze światowych liderów produkcji taboru i systemów kolejowych, chcemy aktywnie uczestniczyć w tym projekcie i jesteśmy gotowi na ciąg dalszy. Cieszy nas także fakt, iż partnerem Polski w tworzeniu kolei dużych prędkości będą francuskie koleje SNCF, które od wielu lat korzystają z niezawodnych rozwiązań Alstom" - wskazywał Fryczkowski.

"Obecnie produkowane [w Chorzowie] składy to metro dla Dubaju i pociągi klasy intercity dla kolei holenderskich. Myślę, że pierwszego produktu raczej nie ma możliwości wprowadzić na Polski rynek ze względu na ostatnio wygrany przetarg przez Škodę i pewnie kolejny zakup Metra Warszawskiego będzie za kilka lat. Jeżeli chodzi o pociągi Coradia Stream, to jak najbardziej może to być pociąg odpowiadający np. części potrzeb związanych z projektem CPK" - dodał prezes w rozmowie z ISBnews.

Wcześniej spółka podawała, że cała Grupa Alstom w 2019 roku odnotowała rekordowy portfel zamówień na kolejne lata. W celu wsparcia nowych oraz wcześniej pozyskanych kontraktów z Państwowymi Kolejami Holenderskimi Nederlandse Spoorwegen (NS) na 79 pociągów intercity typu Coradia Stream, zamówienia na system metra w Dubaju, czy projektu dla metra w Rijadzie Alstom w 2019 roku zwiększył zatrudnienie o blisko 1000 osób. Głównie w fabryce w Chorzowie. Zwiększył także do 150 liczbę inżynierów pracujących nad rozwojem taboru. Obecnie w polskim oddziale spółki, w 5 lokalizacjach pracuje prawie 3 000 osób. Aby osiągnąć pełne moce produkcyjne Alstom będzie kontynuował inwestycje w rozbudowę zakładu w Chorzowie, w który w ciągu ostatnich 15 lat zainwestowano ponad 100 mln euro.

Rozszerzając zakres usług w Polsce, utworzono w Piasecznie na bazie warsztatu przeglądowego wózków do Pendolino, montownię wózków do pociągów rodziny Coradia Stream, produkowanych również w Chorzowie. Nowy zakład docelowo będzie zatrudniał 60 osób, a montowane wózki, poza Polską trafią do innych krajów UE, podano także.

W 2019 roku Alstom zakończył również projekt montażu Wi-Fi we wszystkich użytkowanych składach Pendolino, które serwisuje dla PKP Intercity od 2014 roku. Trwają prace nad zwiększeniem prędkości na torach, więc z pewnością w przyszłości pociągi będą mogły skorzystać z pełni swoich możliwości czyli prędkości 250 km/h.

Firma w Polsce chce do oferty włączyć również systemy infrastrukturalne dla miast oraz rozwiązania technologiczne do przeglądu P4.2 na Pendolino, z których część przejechała ponad 2 mln km. Będzie to największy tego typu przegląd w okresie 15 letniego kontraktu z PKP Intercity.

"2020 rok zapowiada się więc co najmniej równie pracowicie co 2019" - podsumował Fryczkowski.

Grupa Alstom jest obecna w sektorze transportu w Polsce od 20 lat i może pochwalić się 150-letnią tradycją w zakresie produkcji na potrzeby rynku kolejowego. Po przekazaniu do eksploatacji swojego flagowego pociągu Pendolino dla PKP InterCity spółka Alstom stała się pionierem we wprowadzaniu pociągów dużych prędkości w Polsce.

Alstom Katowice to europejskie centrum doskonałości w dziedzinie pudeł wagonów z aluminium i stali oraz zakład, w którym przeprowadzane są prace inżynieryjne oraz produkcyjne w zakresie pociągów metra, tramwajów i pociągów regionalnych.

