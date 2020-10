Amazon stworzył 2 tys. miejsc pracy w Polsce w br., jest ich łącznie 18 tys.

"Od wielu lat jesteśmy aktywni na polskim rynku i z radością ogłaszamy, że nasz zespół powiększył się do 18 tys. pracowników. Jestem szczególnie dumny z tego, że udało się to osiągnąć w roku tak pełnym wyzwań. Cieszę się, że możemy zaoferować stabilne zatrudnienie w bezpiecznym środowisku, połączone z atrakcyjnymi zarobkami i dodatkowymi świadczeniami już od pierwszego dnia. Zapewniamy też wspaniałe możliwości rozwoju zawodowego profesjonalistom, od menedżerów operacyjnych, inżynierów, ekspertów ds. HR, finansów i IT, po absolwentów gotowych dołączyć do naszego zespołu" - powiedział regionalny dyrektor ds. operacji na Europę Środkowo-Wschodnią Marian Sepesi, cytowany w komunikacie.

Podstawowa stawka dla stałych i sezonowych pracowników wynosi co najmniej 20 zł brutto za godzinę. Ponadto osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto, wskazano również.

"W naszych centrach logistycznych trwają przygotowania do okresu przedświątecznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym roku przyjmiemy do naszego zespołu ponad 10 000 pracowników sezonowych, którzy pomogą nam w realizacji zamówień klientów. Osoby, które do nas dołączą, już od pierwszego dnia będą mogły korzystać z tych samych benefitów i świadczeń, co nasi stali pracownicy. Poza tym będą mieli okazję doświadczyć niesamowitej atmosfery, która zawsze panuje w naszych centrach przed Świętami" - powiedziała regionalna kierownik HR w Amazon Fulfillment Poland Magdalena Zagrodnik.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w swoich 9 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące