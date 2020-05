Amerykańscy giganci technologiczni odporni na wirusa. Spółki z GPW też dają radę.

Mimo światowego kryzysu czterej amerykańscy giganci technologiczni zanotowali wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2020 roku. W porównaniu z analogicznym okresem rok temu przychody Facebooka urosły o 17 proc. do prawie 18 mld dolarów, Alphabet (właściciela Google) o 13 proc. do nieco ponad 41 mld dolarów, Microsoft o 14 proc. do 35 mld dolarów.

Najmniej imponująco pod względem wzrostu przychodów rok do roku wypada Apple, ale mimo to jest na plusie (+0,5 proc). Za to w pierwszym kwartale przychody Apple były największe spośród całej „wielkiej czwórki” i wyniosły 58 mld dolarów. Dane te wskazują na znaczące wzrosty i rozwój firm, mimo kryzysowego okresu.

Warto zauważyć, że rośnie w tym czasie nie tylko Microsoft, którego działalność w najmniejszym stopniu spośród wymienionych spółek wydaje się zależeć od panującego kryzysu, ale również Facebook i Google, które większość swych przychodów czerpią z reklam. Tendencja ta dotyczy nawet Apple, z jego działalnością w głównej mierze opartą na sprzedaży produktów, dla których znaczenie mają łańcuchy dostaw m.in. z Chin. Dla pełniejszego obrazu kluczowe będą dane za drugi kwartał, w widoczny już będzie efekt zamrożenia rynku amerykańskiego.

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

Jak w czasie pandemii radzą sobie polskie spółki technologiczne? Wygląda na to, że całkiem nieźle. Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wzięli pod lupę indeks WIG-tech, który skupia spółki z branż obejmujących biotechnologię, gry, informatykę, telekomunikację oraz nowe technologie. Porównali go z zachowaniem indeksu WIG20, do którego należą największe spółki na warszawskiej giełdzie, z których większość działa w bardziej tradycyjnych gałęziach gospodarki. Cztery spółki: CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Orange oraz Play należą do obydwu indeksów.

W pierwszym kwartale indeks WIG20 osiągnął swój szczyt podczas pierwszego tegorocznego dnia notowań, czyli 2 stycznia. Z kolei WIG-tech osiągnął maksymalne wartości 19 lutego.

Obydwa indeksy najniższe wartości zanotowały w połowie marca. Dla WIG 20 był to poziom 60 proc. maksymalnych tegorocznych wyników, WIG-tech na poziomie 71 proc. O ile jednak blue chipy 5 maja osiągnęły 73 proc. maksymalnej wartości ze stycznia, o tyle indeks WIG-tech tego samego dnia odnotował wartości równe 102 proc. ze swego lutowego szczytu, co widać na wykresie poniżej.

- Mimo różnych czynników wpływających tak na przychody amerykańskich gigantów, jak i na wycenę notowanych na warszawskiej giełdzie firm technologicznych, wydaje się, że firmy te wyróżniają się in plus na tle bardziej klasycznych gałęzi gospodarki, niezależnie od tego, czy są to globalne koncerny, czy przedsiębiorstwa działające w skali regionu lub kraju. Jednym z czynników za tym stojących może być przeniesienie części pracy do sieci i wzmożony popyt na niektóre technologie – podsumowują eksperci PIE.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie, filmik? Wyślij go nam na #dziejesie

Tagi: wiadomości , wiadomości , wiadomości , giełda , WIGtech, koronawirus, notowania

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące