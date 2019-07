Amic Energy zakończył rebranding, wprowadził nowe paliwa premium w Polsce

To nowy produkt na rynku paliw premium w Polsce, w skład którego wchodzą m.in. paliwa Verva PKN Orlen, V-Power Shell, Ultimate BP, Dynamic Lotosu, Moya Power czy Avia Gold. W odróżnieniu od większości pozostałych, benzyna premium na stacjach Amic sprzedawana jest w wersji 95-oktanowej, a nie 98-oktanowej. Podobnie jak w przypadku innych operatorów, Amic obiecuje mniejsze zużycie i lepsze osiągi silnika, a także zmniejszoną emisję cząstek stałych do atmosfery. Firma podkreśla także, że Amic Pro to jedyne paliwo premium na polskim rynku zaadaptowane do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa.