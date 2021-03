Analitycy tną prognozy sprzedaży gry "Cyberpunk 2077". Akcje na giełdzie dołują

Chcą uwalić C... 42 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie wiem, na czym wy gracie, albo co macie nagrzebane w systemie, że macie aż tyle bugów, ale na na pc i to niezbyt mocnym nie doświadczyłem jeszcze ani jednego, który by mnie zmuszał do wgrania wcześniejszego sejwa, bo blokuje mi się misja czy zadanie poboczne. A zrobiłem wszystkie misje poboczne i jestem w środku aktu 2. Oczywiście, znalazłem to słynne zabugowane miejsce, gdzie samochody taranują barierki. Ale jest to tylko jedno takie miejsce i to na odcinku może ze 30-40 metrów w grze. Raz jeden skaleczyłem się na jakimś schodku gdzieś na dachu i nie dało się tego buga powtórzyć, choć próbowałem. Jeśli ktoś robi tylko główny wątek, to bardzo dużo traci. To tak, jakby czytał streszczenie książki sklecone tylko z najważniejszych fragmentów. Misje poboczne, a zwłaszcza drzazgi z zapisami rozmów + maile w niektórych komputerach świetnie budują obraz dystopijnego świata. A samo miasto - już się zapisało w historii gier. Gra ma bugi, ale na poziomie podobnym do innych gier. Ten cały hejt jest na zbicie cen akcji.