Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 257,7 mld zł w lipcu

"Wzrost aktywów to zasługa wysokich napływów do funduszy (według szacunków Analiz Online było to rekordowe 4 mld zł netto) i wzrostu wartości środków w wyniku trwającej hossy na rynkach akcji i spadających rentowności (a więc rosnących cen) obligacji skarbowych" - czytamy w raporcie.