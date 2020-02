Aplikacja mobilna CCC ma ponad 1,4 mln użytkowników po roku działania

"Aplikacja CCC to jeden z ważnych elementów wzmacniania naszego omnichannelowego ekosystemu sprzedaży, w centrum którego jest klient. Obecnie ponad połowa użytkowników tego narzędzia to klienci młodsi, w wieku 18-34 lat, którzy płynnie przechodzą między kanałami online i offline. Aplikacja mobilna jest wtedy obecna na etapie łączenia tej wielokanałowej ścieżki klienta. Chcemy wykorzystywać aplikację nie tylko jako kanał sprzedaży, ale także jako narzędzie, które pomoże nam w odpowiednim doborze produktów do przyszłych kolekcji (poprzez funkcję 'swipe' podoba/nie podoba się), co pozwoli nam lepiej zarządzać portfolio produktowym i odpowiadać wprost na oczekiwania klientów. W tym roku zamierzamy też wprowadzić aplikację na rynki zagraniczne: Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry oraz Austria" - powiedział Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC Michał Pachnik, cytowany w komunikacie.