Aplisens: W 2021 r. możemy być bardziej skłonni do dzielenia się zyskiem

"Dywidenda w 2020 roku była relatywnie niska, niższa niż w latach poprzednich. Wynikało to prawdopodobnie z obawy o sytuację gospodarczą. W związku z tym postanowiliśmy z akcjonariuszami, żeby to było 25 groszy na akcję. Przypuszczam, że jak będziemy podejmować decyzję na wiosnę przyszłego roku, sytuacja się już ustabilizuje i w związku z tym będzie większa skłonność do przekazywania inwestorom środków w postaci dywidendy" - powiedział Żurawski podczas wideokonferencji.