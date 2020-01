Apple chwali się rekordowymi wynikami. iPhone 11 okazał się hitem

W tym samym czasie spadła sprzedaż iPadów - o 12 proc. do niecałych 6 mld dolarów. Komputery Mac rozeszły się na kwotę 7,1 mld dolarów, a akcesoria do różnych produktów Apple przyniosły 10 mld dolarów. Apple to też różnego rodzaju usługi (np. Apple Pay), które dołożyły do wyników sprzedaży prawie 13 mld dolarów.