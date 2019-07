Archicom Polska i ZCh Organika utworzyły spółkę do realizacji inwestycji w Łodzi

"Umowa joint venture oraz umowa spółki Karpacka sp. z o.o. przewidują, że Archicom Polska S.A. oraz Zakłady Chemiczne 'Organika' S.A. wniosą dopłaty do spółki celowej w następujących terminach i wysokości:

Łączna wysokość dopłat do kapitału wniesionych przez Archicom Polska oraz Zakłady Chemiczne "Organika" wyniesie 30 mln zł. Dodatkowo umowa joint venture przewiduje, że Archicom Polska udzieli spółce pożyczek, a maksymalne zaangażowanie w tym zakresie to 17,5 mln zł, wskazano również.

"Umowa joint venture przewiduje, że wspólnicy uzyskają taką samą stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego w przedsięwzięcie. W związku ze zobowiązaniem Archicom Polska S.A. do udzielania pożyczek spółce celowej, udziały Archicom Polska S.A. będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że Archicom Polska S.A. będzie posiadała prawo do 59% kwoty dywidendy (dywidenda uprzywilejowana), a Zakłady Chemiczne 'Organika' S.A. będzie posiadała prawo do 41% kwoty dywidendy. Wskaźniki udziału w dywidendzie mogą ulec zmianie w przypadku niższego zaangażowania Archicom Polska S.A. z tytułu pożyczek, aniżeli pierwotnie zakładana kwota 17,5 mln zł" - podsumowano.