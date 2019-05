Arctic Paper chce osiągnąć 20 mln zł oszczędności w 2019 roku

"Powinniśmy już w tym roku osiągnąć ok. 20 mln zł oszczędności. Już w pierwszym kwartale udało się wypracować 8 mln zł oszczędności. To początek trendu. Przy skurczonym rynku musimy się dostosować. Chcemy być bardziej efektywni, szybsi w podejmowaniu decyzji" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że już funkcjonuje wspólne centrum logistyczne dla grupy, następnym krokiem ma być powstanie centrum usług wspólnych w zakresie HR i IT.

"Same koszty logistyki to dla nas ponad 200 mln zł rocznie" - podkreślił. Spółka realizuje przeciętnie 70,6 tys. dostaw rocznie, z wykorzystaniem 38,7 tys. ciężarówek.

W ramach oszczędności akcjonariusze spółki zdecydowali o przeniesieniu siedziby z Poznania do Kostrzynia. "Likwidacja biura w Poznaniu nastąpi w okolicach września-października tego roku i przyniesie ok. 0,5 mln zł oszczędności" - zapowiedział prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,16 mld zł w 2018 r.