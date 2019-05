Arctic Paper liczy na uniknięcie złamania kowenantów w II kw. 2019

"Jest duża szansa, że unikniemy problemu ze złamaniem kowenantów w II kwartale 2019 roku, ale jest za wcześnie, żeby to przesądzać, bo przed nami jeszcze cały czerwiec" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Na koniec I kw. 2019 r. spółka przekroczyła wskaźnik długu do EBITDA, który w umowach z bankami zapisany jest na poziomie 4x, a w rzeczywistości było to 4,13x, w porównaniu do nieco powyżej 3x na koniec 2018 roku.